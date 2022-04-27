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Около 80% жителей Якутии желают получить информацию о депутатской работе

27 апреля 13:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Исследование портала Сахапарламент.ру показало, что примерно 80% жителей региона хотят получать информацию о работе депутатов.

Так, 34,9% респондентов заявили, что информация о депутатской деятельности интересует их время от времени. При этом 46,6% ответили, что данные сведения им требуются часто, пишет ysia.ru.

Опрос был проведен в апреле 2022 года. Респондентами стали 330 жителей региона и 550 народных избранников, среди которых было свыше 45% депутатов поселенческих органов и 41% районных депутатов. Кроме этого, среди опрошенных были представители Госсобрания (Ил Тумэн) (4,5%).

До этого авторы исследования заявляли, что жители Якутии мало осведомлены о деятельности депутатов из-за того, что последние не любят светиться в СМИ.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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