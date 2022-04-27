На площадке ПЦБК Махонин объявил об открытии в Перми кольцевого наземного метро

Экскурсию по гофроцеху проводил директор производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков. В ней принял участие и глава Комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Прикамья Александр Бойченко. Гофропроизводство предприятия — одно из наиболее современных в Российской Федерации. Его мощность превышает 270 миллионов квадратных метров гофропродукции в год, что составляет порядка 500 миллионов гофроящиков. Ассортимент последних насчитывает свыше 4300 видов. Об этом пишет properm.ru.