Корпорация МСП проинформировала о спросе на продукцию малого и среднего бизнеса

Благодаря появлению новой функции у крупных структур и ретейлеров появились возможности для поиска проверенных МСП-поставщиков и импортозамещающей продукции в том числе. Представители МСБ смогут, в свою очередь, найти новые каналы сбыта выпускаемых ими товаров. Подбор поставщика в конкретном российском субъекте возможен с помощью реестра, в котором фигурируют поставщики продуктов.