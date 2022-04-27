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Хабиров анонсировал запуск скоростного рейса «Уфа-Казань»

27 апреля 10:28
Фото: 1MI
Скоростной рейс «Уфа-Казань» будет запущен в следующем году, сообщает глава Башкирии.

Стало известно, что в следующем 2023 году будет запущен рейс пассажирского скоростного поезда «Уфа-Казань». Как отметил глава Башкирии встрече с журналистами, работа над проектом запуска продолжается.

Так, время в пути на скоростном поезде от Уфы в Казань составит 15 часов, в будущем оно будет снижено еще до 12 часов. Планируется, что выезжать из Уфы поезд будет вечером, а утром следующего дня прибывать на платформу в Казани.

Напомним, что в сентябре прошлого года скоростной электропоезд «Орлан» запустил рейс «Уфа-Оренбург». К слову, «Орлан» также обслуживает маршрут «Уфа-Кумерта», на который под Новый год места хватило далеко не всем, так как пассажирами продали билеты в несуществующий вагон.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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