Душа поет: три идеи встретить майские праздники в Уфе

Еще одно караоке, но с чуть более сложной концепцией. Здесь работают три приятных VIP-комнаты для тех, кто не готов раскрывать свой талант окружающим, и уютный караоке-бар для посетителей достаточно раскрепощенных, чтобы расширять аудиторию поклонников своей харизмы. В обоих случаях к вашим услугам профессиональный звук, актуальный каталог из 15000 песен и качественное оборудование, которое поможет ощутить себя настоящим артистом как амбициозным любителям, так и бывалым профи.