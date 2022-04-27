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Душа поет: три идеи встретить майские праздники в Уфе

27 апреля 05:00
Фото: "Давай в караоке"
Весна, наконец, растопила снежные сугробы, и уже вовсю старается пригревать всех желающих. И если дожди в межсезонье так никто и не придумал отменить, то Уфа всегда славилась уютными местечками, способными создать располагающую атмосферу.

Предлагаем целых три свежих варианта заведений в историческом центре города (Верхнеторговая площадь, 1) — здесь тучи можно развести руками, добро пожаловать.

«Svoboda»

Заведение, в названии которого есть специальное уточнение — «Бар и танцы». Собственно, это главные ингредиенты заведения, куда хочется возвращаться за хорошим настроением и увлекающей музыкой.

В баре — манящая мозаика напитков крепких и не очень, за стойкой — опытные бармены, способные предложить вам угощение даже на самый взыскательный вкус, в меню — внушительный список горячих и холодных закусок.

Что касается танцев, то здесь настолько мягкая атмосфера и грамотно подобранная музыка, что вы и сами не заметите, как окажетесь на танцполе. Каждую пятницу за движ отвечают диджеи — резиденты бара.

Для всех, кто хочет вспомнить события прошлого вечера или следить за афишами грядущих уикендов, работает специальный телеграм-канал бара.

«Давай в караоке!»

Когда душа поет, лучше не отказывать ей в этом маленьком капризе. Название «Давай в караоке!» говорит само за себя: заведение состоит из четырех уютных приватных комнат, оформленных каждая в своем стиле. Заведение с удовольствием примет компании как маленькие, так и большие — до 20 человек!

Помимо собственно караоке, здесь можно провести корпоратив, устроить девичник или мальчишник, посмотреть онлайн-трансляцию любых спортивных событий или провести романтический вечер с любимым человеком. Конечно, принимаются заявки и на детские дни рождения — помимо караоке и танцев, здесь можно вволю поиграть в активные игры, Xbox kinect, play station pro, к вашим услугам — остроумные ведущие и изобретательные аниматоры. Словом, вы только скажите, а уж заведение легко подстроится под ваши планы.

Чтобы праздник получился по-настоящему вкусным, «Давай в караоке!» предлагает разнообразное и недорогое меню с блюдами из европейской, японской и американской кухни, а также изысканное банкетное меню. Обширная карта бара не исключает возможности принести некоторые категории напитков с собой без пробкового сбора — подробнее об этом стоит поговорить с администратором. Не последний элемент угощений — ароматные дымные коктейли, которые помогут расслабиться и поймать нужный вайб.

Караоке «Level»

Еще одно караоке, но с чуть более сложной концепцией. Здесь работают три приятных VIP-комнаты для тех, кто не готов раскрывать свой талант окружающим, и уютный караоке-бар для посетителей достаточно раскрепощенных, чтобы расширять аудиторию поклонников своей харизмы. В обоих случаях к вашим услугам профессиональный звук, актуальный каталог из 15000 песен и качественное оборудование, которое поможет ощутить себя настоящим артистом как амбициозным любителям, так и бывалым профи.

Кроме того, в общем караоке-баре для создания должной атмосферы работают МС, обаятельный вокалист и зажигательные gogo-танцы. К слову об атмосфере — дизайн «Level» от мебели и декора вплоть до освещения и растений целиком и полностью создает нужный для такого заведения настрой. Не будем забывать и о такой важной мелочи как соответствующие напитки и продуманное меню. Попробуйте — и поймете сами.

#Новости#Андрей Королев#Общество
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