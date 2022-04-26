«Многое ему прощалось»: глава Башкирии о деятельности Ростислава Мурзагулова

Сегодня, 26 апреля, на встрече со СМИ Радий Хабиров прокомментировал свои взаимоотношения с экс-председателем Общественной палаты Башкирии Ростиславом Мурзагуловым. В частности, глава регион подчеркнул, что ранее у них были «очень близкие отношения» и чиновнику «многое прощалось».
— Знаете, это его личная судьба. В семье же бывает, что один из сыновей самый любимый, и ты за него переживаешь. У нас с ним были очень близкие отношения и многое ему прощалось, пытался его понять. Я до сих пор считаю, что он сильный специалист в своем деле, и много хороших дел мы с ним вместе сделали Радий Хабиров.
Между тем, нынешняя деятельность Мурзагулова вызывает у Хабирова «внутреннее осуждение». Так, не нравится главе региона то, что Мурзагулов начал «бить по стране».
— То, что сейчас с ним происходит я, конечно, внутренне осуждаю. У него свой путь, он сам его выбрал. […] Он начал бить по стране, мне это вот не нравится уже. Я думаю, что второго прихода не будет, я для себя уже вычеркнул эту часть. Жалко, просто жалко, если он пропадет. Радий Хабиров.
Напомним, что в марте появилась информация, что экс-председатель Общественной палаты Башкирии устроился на работу к Моргенштерну. В частности, они совместно открывают медиахолдинг.