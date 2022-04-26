МЧС предупреждает жителей Башкирии о надвигающихся грозах и сильном ветре

Что же до столицы республики — здесь синоптики также прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями. Южный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит до 23 градусов тепла, ночью ожидается похолодание до +9 градусов.