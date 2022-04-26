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МЧС предупреждает жителей Башкирии о надвигающихся грозах и сильном ветре

26 апреля 09:38
Фото: 1MI
Грозы и усиление порывов ветра до 18 метров в секунду ожидается сегодня на территории Башкирии, сообщают в МЧС по республике

По прогнозам синоптиков, в республике ожидается переменная облачность с температурой воздуха до +25 градусов Цельсия днем, в ночное время в республике похолодает до +6 — +11 градусов.

Отмечается при этом, что местами пройдут кратковременные дожди, а днём в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы будут достигать до 18 метров в секунду.

Что же до столицы республики — здесь синоптики также прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями. Южный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит до 23 градусов тепла, ночью ожидается похолодание до +9 градусов.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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