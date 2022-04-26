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Куда в Уфе обратиться за медицинской помощью в майские праздники

26 апреля 11:37
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О том, куда могут обратиться за экстренной помощью жители региона в период майских праздников, рассказали в Министерстве здравоохранения республики

В период надвигающихся майских праздников службы экстренной медицинской помощи в республике продолжат работу в штатном режиме. Об этом сообщила сегодня и. о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Гульнара Алиева в ходе брифинга Минздрава.

При этом отмечается, что республиканские поликлиники не будут работать 1, 2, 8, 9 мая. Также сообщается об изменении графика работы поликлиник 30 апреля, 3, 4, 7, 10 мая — в эти дни поликлиники работают по субботнему расписанию — с 8.00 до 17.00, приём вызовов, в числе которых неотложные, осуществляется до 16:00.

Также желающие смогут пройти вакцинацию 3, 7, 10 мая в период 8.00 до 17.00.

Напомним, ранее стало известно, что фонтаны в республике начнут работать уже 1 мая. Также стали известны имена звёзд российской эстрады, которые выступят на праздничном концерте в честь 9 мая.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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