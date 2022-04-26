Куда в Уфе обратиться за медицинской помощью в майские праздники

При этом отмечается, что республиканские поликлиники не будут работать 1, 2, 8, 9 мая. Также сообщается об изменении графика работы поликлиник 30 апреля, 3, 4, 7, 10 мая — в эти дни поликлиники работают по субботнему расписанию — с 8.00 до 17.00, приём вызовов, в числе которых неотложные, осуществляется до 16:00.