Хабиров прокомментировал ситуацию с объектами Госстроя и ГК «Садовое кольцо»

— Вот эта компания «Садовое кольцо», ее же со мной связывают, что напрасно. Не в Красногорске работала, она работала в Московской области. Когда я начал работать здесь, я протянул руку дружбы нашим застройщикам, но увидел другие части тела — совсем не протянутую руку. Тогда я сказал: «приходите — я дам компенсационные участки и т. д.». «Садовое кольцо» пришло, очень долго присматривалось, я им дал компенсационные участки и то, я им не дал еще участки, которые покроют их траты. Бесплатно никто не собирается строить, Радий Хабиров.