Хабиров ответил на слухи о возможной отставке с поста главы Башкирии

Сегодня, 26 апреля, Радий Хабиров на встрече с руководителями СМИ республики ответил на слухи о возможной отставке с поста главы Башкирии. Отметим, что в начале апреля появилась информация, что Радий Хабиров может отправиться на новое место работы курировать вопросы, связанные ДНР и ЛНР. Так, глава региона не подтвердил, но и не опроверг возможное назначение.