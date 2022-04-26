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Хабиров ответил на слухи о возможной отставке с поста главы Башкирии

26 апреля 13:22
Фото: 1MI
Слухи о возможном назначении Радия Хабирова спецпредставителем ДНР и ЛНР, появились еще в начале апреля.

Сегодня, 26 апреля, Радий Хабиров на встрече с руководителями СМИ республики ответил на слухи о возможной отставке с поста главы Башкирии. Отметим, что в начале апреля появилась информация, что Радий Хабиров может отправиться на новое место работы курировать вопросы, связанные ДНР и ЛНР. Так, глава региона не подтвердил, но и не опроверг возможное назначение.

В частности, на вопрос журналиста о том, насколько данные слухи оправданы, Радий Хабиров ответил следующее:

- Я ничего об этом не знаю. Знаете, комментировать слухи — самое неблагодарное дело. Радий Хабиров.

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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