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Глава Татарстана Рустам Минниханов прервал молчание в Instagram* ради пса

26 апреля 12:57
Фото: соцсети
В воскресенье он опубликовал новый пост в признанной экстремистской соцсети.

Руководитель региона опубликовал фото своего пса — туркменского алабая Акдуса и сообщил, что находится в Туркмении с рабочим визитом. В последний раз до этого Минниханов выкладывал пост в Instagram* 13 марта.

Массовый исход чиновников из Instagram* начался после 11 марта. Тогда Генпрокуратура РФ направила в суд заявление о признании Meta (владеет признанными экстремистскими и запрещенными в России Facebook* и Instagram*). Роскомнадзор 14 марта заблокировал соцсеть.

Глава Башкирии Радий Хабиров покинул Instagram* еще 11 марта, сообщив, что «так должен поступить каждый нормальный человек». Как стало известно Mkset, возвращаться в соцсеть он не намерен.

«Глава уже четко обозначил свою позицию. Никаких изменений не было», — прокомментировали Mkset в пресс-службе главы региона.

* Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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