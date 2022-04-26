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Глава Башкирии высказался о работе нового мэра Уфы

26 апреля 14:37
Фото: соцсети
Радий Хабиров ответил на вопрос журналистов о том, справится ли с масштабными задачами столицы Башкирии новый мэр Ратмир Мавлиев.

Сегодня, 26 апреля, на встрече с руководителями СМИ глава Башкирии высказался о работе нового мэра Уфы Ратмира Мавлиева. В частности, он отметил, что задача сити-менеджера столицы заключается в том, чтобы наладить «хорошо функционирующую машину, которая будет много очень расшивать проблем мелких».

Так, в ответе на вопрос о том, справится ли Мавлиев с масштабными задачами столицы, Хабиров подчеркнул, что более двух лет наблюдал за работой чиновника в Нефтекамске и видел результаты.

— Я подумал, что опыт у него уже есть. Возраст это хорошее дело, молодой — энергии много. Самое главное — мы его не оставляем, мы ему не отдаем на откуп его решения. В этой части мы вместе работаем. Радий Хабиров.

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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