Сегодня, 26 апреля, на встрече с руководителями СМИ глава Башкирии высказался о работе нового мэра Уфы Ратмира Мавлиева. В частности, он отметил, что задача сити-менеджера столицы заключается в том, чтобы наладить «хорошо функционирующую машину, которая будет много очень расшивать проблем мелких».
Так, в ответе на вопрос о том, справится ли Мавлиев с масштабными задачами столицы, Хабиров подчеркнул, что более двух лет наблюдал за работой чиновника в Нефтекамске и видел результаты.
— Я подумал, что опыт у него уже есть. Возраст это хорошее дело, молодой — энергии много. Самое главное — мы его не оставляем, мы ему не отдаем на откуп его решения. В этой части мы вместе работаем. Радий Хабиров.