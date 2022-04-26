Депутат Курултая Башкирии станет заместителем министра труда

Отмечается, что Гареева была депутатом Курултая, начиная с 2018 года. Чиновница занимала должность заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ, председателя экспертного совета по вопросам некоммерческих организаций. Также в период с 2010 по 2018 года Гареева возглавляла благотворительный фонд «Марахмат».