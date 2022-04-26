Денис Буцаев сравнил российский и иностранный подходы к ESG

«Запад шел к ESG-повестке очень долго, и ту регуляторику, которую мы с вами ощутили полтора-два года назад, он принимал десять с лишним лет назад. А мы с этим столкнулись, когда были введены регуляторики в отношении предприятий, которые не отвечают указанным принципам. И нас поставили перед фактом, отметив, что с определенного периода мы должны отвечать тем условиям, которые сформировали не мы, по методикам, которые написали не мы, и в случае, если не будем отвечать, будем платить», — рассказал Буцаев.