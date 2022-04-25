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В Башкирии вместе со снегом исчезли крышки дорожных люков

25 апреля 07:25
Фото: Скриншот
Глава региона Радий Хабиров поручил провести проверку в муниципалитетах.

В республике фиксируют рост сообщений, связанных с открытыми дорожными люками. Об этом сообщила начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на совещании в правительстве в понедельник, 25 апреля.

«Снег сошел, и мы видим провалы, где-то нет люков. Просим вашего разрешения попросить коллег на местах провести декаду системной проверки ситуации с люками обращений жителей, не дожидаться трагедий», — сказала она, обращаясь к Радию Хабирову.

«Действительно, снег сошел, — заметил глава Башкирии. — Организуйте эту работу».

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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