В Башкирии вместе со снегом исчезли крышки дорожных люков

«Снег сошел, и мы видим провалы, где-то нет люков. Просим вашего разрешения попросить коллег на местах провести декаду системной проверки ситуации с люками обращений жителей, не дожидаться трагедий», — сказала она, обращаясь к Радию Хабирову.