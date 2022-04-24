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Власти сделали заявление по поводу ипотек в Башкирии

24 апреля 06:08
Фото: 1MI
Ставка по программе составит 3%, при этом сумма кредитования не должна превышать 3 миллионов рублей. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, этой суммы хватит на приобретения сельского жилья или на постройку нового дома.

В Башкирии банки решили возобновить прием заявок на получение Сельской ипотеки по специальной льготной программе. Как рассказал вице-премьер-министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, начиная с 2020 года было оформлено около трех тысяч кредитов. Общая сумма составила 6,7 миллиардов рублей.

Известно, что ставка по программе составляет 3%, а сумма кредитования должна быть не более 3 миллионов рублей. Сроки по выплатам можно оформить на срок до 25 лет. Как сообщают в ведомстве, на выданные банком средства возможно купить сельское жилье или построить дом.

Ранее мы писали о том, что с 1 апреля ставка на новостройки по льготной ипотеке составит 12%, при этом лимит оформленных кредитов будет увеличен до 6 миллионов рублей. Такие условия будут действовать до 1 июля.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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