Власти сделали заявление по поводу ипотек в Башкирии

Известно, что ставка по программе составляет 3%, а сумма кредитования должна быть не более 3 миллионов рублей. Сроки по выплатам можно оформить на срок до 25 лет. Как сообщают в ведомстве, на выданные банком средства возможно купить сельское жилье или построить дом.