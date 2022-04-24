В Уфе известный писатель Игорь Савельев возложил венки к памятнику правам человека

Напомним, что после установки памятника в виде Леонардо да Винчи с раскинутыми руками, жители города заметили ошибки в словах «раса» и «происхождение». Позже курьезные ошибки исправили и на стелле появились новые элементы, перекрывающие слова с опечатками.