В РФ создали препарат от COVID-19 нового поколения

По словам директора по новым продуктам ГК «Промомед» Киры Заславской, самый распространенный штамм стелс-омикрон по симптомам почти не отличается от привычного ОРВИ. Но выраженность осложнений и постковидного синдрома сейчас наиболее высока. Она отметила, что опасность будущих пандемий может быть еще выше. Уже активно предсказывают дельтакрон и другие варианты вируса. Все это требует наличия в арсенале медиков широкого спектра препаратов этиотропной терапии.