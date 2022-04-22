В РФ создали препарат от COVID-19 нового поколения

По данным Всемирной организации здравоохранения, 20 апреля в общей сложности в мире всего за 24 часа было выявлено 505 тыс. заболевших. Об этом пишет newizv.ru. Количество умерших составило 6200 человек. Несмотря на некоторый спад в динамике заболеваемости коронавирусом, по мнению врачей, SARS-CoV-2 останется с нами насовсем. И чтобы с ним бороться, необходимо разрабатывать новые действенные препараты.
По словам директора по новым продуктам ГК «Промомед» Киры Заславской, самый распространенный штамм стелс-омикрон по симптомам почти не отличается от привычного ОРВИ. Но выраженность осложнений и постковидного синдрома сейчас наиболее высока. Она отметила, что опасность будущих пандемий может быть еще выше. Уже активно предсказывают дельтакрон и другие варианты вируса. Все это требует наличия в арсенале медиков широкого спектра препаратов этиотропной терапии.
И такой препарат — «Скайвира» для лечения пациентов в амбулаторных условиях. Он атакует совершенно другие мишени, специфические для ковида. По словам фармацевтов, действие средства не зависит от штамма коронавируса, оно эффективно как против прошлых, так и потенциальных.
По замечанию Владимира Чуланова, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ, заместителя директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава РФ, результаты клинических исследований показали: новый препарат для лечения коронавирусной инфекции обладает выраженным противовирусным действием. Риск прогрессирования заболевания в более тяжелые формы снижается, а процесс выздоровления ускоряется. Эксперт добавил: направленный механизм действия на вирусную протеазу определяет успешное лечение вне зависимости от штамма COVID-19. Сейчас, подчеркнул Чуланов, «Скайвира» от «Промомед» может быть показана для амбулаторного лечения ковида в легкой или среднетяжелой форме у взрослых.
Препарат состоит из двух действующих веществ в комбинации: нирматрелвира и ритонавира. Они дополняют и поддерживают действие друг друга для полной блокировки репродукции вируса в клетке.
Для лечения коронавирусной инфекции взрослые должны принимать в сутки 600 мг нирматрелвира и 200 мг ритонавира (по одной таблетке дважды в день). Курс лечения длится 5 дней. Лечение, если оно назначено лечащим врачом, лучше всего начинать как можно раньше после постановки диагноза COVID-19 или в течение 5 дней после появления первых признаков болезни.