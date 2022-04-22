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Уфимка пожаловалась на соседа, который ходит голым перед маленькими детьми

22 апреля 10:35
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
В отношении ситуации, когда голый мужчина находился голым на глазах у соседских детей в одной из коммунальных квартир в Черниковке, проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД республики 22 апреля

В Уфе в одной из коммунальных картин мужчина ходит обнажённым на глазах у несовершеннолетних. Об этом рассказали пользователи соцсетей.

Сообщается, что первой пристрастие к нудизму у мужчины не посчастливилось обнаружить 4-летней дочери его соседки. Женщина, в свою очередь, попросила мужчину не делать так, на что получила ответ «как хочу, так и хожу!».

По мнению мамы двух девочек, одна из которых и увидела обнаженного мужчину, он, а также его сожительница-пенсионерка ведут себя таким образом с целью выжить из коммунальной квартиры всех остальных жильцов.

Примечательно, что, по словам женщины, сожительствующая с нудистом пенсионерка также демонстрировала неадекватное поведение по отношению к соседям. Так, по словам старшей дочери женщины, она с палкой пыталась разбить камеры наблюдения и наброситься на неё и более того, угрожала расправой всей ее семье.

Сообщается, что по данной ситуации женщина обратилась в полицию. Корреспондент Mkset обратился в пресс-службу МВД республики с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как сообщили корреспонденту в ведомстве, по данному обращению на данный момент проводится проверка. При этом отметив, что ранее данный мужчина уже привлекался к административной ответственности.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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