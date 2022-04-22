Уфимка пожаловалась на соседа, который ходит голым перед маленькими детьми

Примечательно, что, по словам женщины, сожительствующая с нудистом пенсионерка также демонстрировала неадекватное поведение по отношению к соседям. Так, по словам старшей дочери женщины, она с палкой пыталась разбить камеры наблюдения и наброситься на неё и более того, угрожала расправой всей ее семье.