mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе одна из «дочек» «Госстроя» хочет взыскать 667 млн рублей с Кирилла Бадикова

21 апреля 09:29
Фото: ufanovostroyka.ru
Компания «Городские проекты» подала иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием привлечь к субсидиарной ответственности управляющую компанию «Госстрой-менеджмент» и ее владельца экс-депутата Кирилла Бадикова. Об этом сообщил арбитражный управляющий истца Ильдар Ахметьянов.

Бадиков выступает учредителем ООО «Городские проекта» и ООО «Госстрой-менеджмент». В общей сложности с него и управляющей компании истец взыскивает 667 млн рублей.

«Городские проекты» строили один из домов в жилом комплексе «Московский». Возведение объекта не было завершено. В январе компанию признали банкротом.

Самого гендиректора «Госстрой-менеджмент» Кирилла Бадикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве этого комплекса. Экс-депутат находится под стражей с 25 марта. Под контролем у «Госстроя» был еще ряд компаний-застройщиков: ООО «Высотки», ООО «Зеленая роща» и ООО «Литер 4». Они также не завершили строительство других жилых домов.

Ранее восстановить права обманутых дольщиков «Госстроя» планировали с помощью масштабного инвестиционного проекта с привлечением другого застройщика. Позже проблемами дольщиков ЖК «Московский» занялся федеральный Фонд развития территорий. Вопрос о том, как будут восстанавливать права граждан, купивших квартиры в трех других домах, пока не решен.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48