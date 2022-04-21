В Уфе одна из «дочек» «Госстроя» хочет взыскать 667 млн рублей с Кирилла Бадикова

Самого гендиректора «Госстрой-менеджмент» Кирилла Бадикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве этого комплекса. Экс-депутат находится под стражей с 25 марта. Под контролем у «Госстроя» был еще ряд компаний-застройщиков: ООО «Высотки», ООО «Зеленая роща» и ООО «Литер 4». Они также не завершили строительство других жилых домов.