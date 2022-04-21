В Башкирии штрафы за ущерб экологии планируют направлять на охрану природы

Кроме того, спикер Парламента Константин Толкачев отметил, что данный законопроект поможет улучшить экологическую обстановку в регионе. Так, политик заявил, что средства, которые выплачивают выплачивают нарушители природоохранного законодательства практически не используются для ликвидации нанесенного ущерба. В частности, в России за последние три года было собрано 40 миллиардов, из которых только 2% были использованы на ликвидацию вреда.