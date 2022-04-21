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В Башкирии штрафы за ущерб экологии планируют направлять на охрану природы

21 апреля 12:01
Фото: 1MI
Средств за негативное воздействие на окружающую среду власти Башкирии намерены использовать на природоохранные цели. Соответствующий законопроект будет рассматривать региональный парламент.

В Башкирии денежные средства, которые выплачиваются за ущерб экологии, намерены направлять на природоохранные цели. Как уточняет пресс-служба Госсобрания Башкирии, это касается платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов за административные правонарушения и платежи по искам.

Соответствующий законопроект депутаты Госсобрания, планируют рассмотреть на ближайшем заседании.

Кроме того, спикер Парламента Константин Толкачев отметил, что данный законопроект поможет улучшить экологическую обстановку в регионе. Так, политик заявил, что средства, которые выплачивают выплачивают нарушители природоохранного законодательства практически не используются для ликвидации нанесенного ущерба. В частности, в России за последние три года было собрано 40 миллиардов, из которых только 2% были использованы на ликвидацию вреда.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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