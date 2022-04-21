Следователь рассказал о поимке «новоуральского потрошителя» после убийства в Башкирии

После убийства тело 16-летней девушки пролежало в поле еще четыре месяца, из-за чего долгое время не могли установить личность жертвы. По версии следствия, в день убийства девушка направлялась на учебу в село Месягутово, однако автобусного рейса из деревни, в которой она проживала, не было. Так, до автовокзала погибшую довез знакомый, а дальше она начала ловить попутку, через некоторое время перед ней остановился Евгений Петров.