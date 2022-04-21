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Медом намазано: коллекция презервативов «Башспирта» появилась в продаже

21 апреля 07:18
Приобрести средства контрацепции можно в Уфе в двух флагманских бутиках.

АО «Башспирт» выпустило целую серию средств контрацепции под своим брендом «Дикий мед». Сегодня их уже можно приобрести во флагманских бутиках «Тантана» на улице Ленина, 31 и «Северные Амуры» в Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel, ул. Цурюпы, 7.

А в скором времени презервативы появятся в продаже во всей розничной сети «Тантана» в Уфе. В «Башспирте» заявили, что развивают это направление в рамках импортозамещения. Ведь в России на фоне санкций резко вырос спрос на контрацептивы, их скупают, как и многие другие импортируемые товары в ожидании дальнейшего подорожания.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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