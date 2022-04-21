Медом намазано: коллекция презервативов «Башспирта» появилась в продаже

АО «Башспирт» выпустило целую серию средств контрацепции под своим брендом «Дикий мед». Сегодня их уже можно приобрести во флагманских бутиках «Тантана» на улице Ленина, 31 и «Северные Амуры» в Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel, ул. Цурюпы, 7.
А в скором времени презервативы появятся в продаже во всей розничной сети «Тантана» в Уфе. В «Башспирте» заявили, что развивают это направление в рамках импортозамещения. Ведь в России на фоне санкций резко вырос спрос на контрацептивы, их скупают, как и многие другие импортируемые товары в ожидании дальнейшего подорожания.