Медом намазано: коллекция презервативов «Башспирта» появилась в продаже

А в скором времени презервативы появятся в продаже во всей розничной сети «Тантана» в Уфе. В «Башспирте» заявили, что развивают это направление в рамках импортозамещения. Ведь в России на фоне санкций резко вырос спрос на контрацептивы, их скупают, как и многие другие импортируемые товары в ожидании дальнейшего подорожания.