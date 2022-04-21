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Красиво жить не запретишь

21 апреля 11:54
В центре Уфы строится особый дом «Сенатор» от одного из ведущих застройщиков Республики ГК «Первый Трест».

Как выглядит идеальное пространство для жизни? Премиальным, продуманным, стильным… Высокие потолки, большие окна, эргономичные планировочные решения, скоростные лифты и уютная парадная. Уникальный интерьер и благоустроенная территория, созданные ведущими архитектурными и дизайнерскими бюро. Это пространство, в котором есть все для роскошной жизни. Все удобства сосредоточены в одном месте и находятся в вашем распоряжении. Это пространство, открывающее доступ ко всем значимым местам Уфы. Оно находится в самом центре столицы, предлагая прогуляться по историческим улицам или окунуться в светскую жизнь столицы.

Именно здесь, в самом центре нашей столицы строится особый дом «Сенатор» от одного из ведущих застройщиков Республики ГК «Первый Трест».

Особый дом «Сенатор» — создан для тех, кто предпочитает не типовые решения. Его особое преимущество — ограниченное предложение: всего 6 жилых этажей и 42 квартиры. А эксклюзивности проекту добавляет уникальный для Уфы формат квартир — Хайфлет. Это лимитированная коллекция квартир на последнем 7 этаже с высотой потолков до 4,6 м и увеличенными окнами до 2,7 м. — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».

Хайфлэт — это формат для людей, которые ценят свободу и масштабность. И даже при самом минималистичном дизайне квартира с высоким потолком всегда выглядит дороже. Увеличить пространство помогут большие окна с низкими подоконниками, а свежий воздух обеспечит система централизованного кондиционирования.

Но эксклюзивность проекта заключается не только в планировочных решениях. Премиальный формат продуман до мельчайших деталей. Фасады комплекса оформлены в сдержанном классическом стиле. Чёткие линии, малая этажность, и благородный цвет «Античный белый» — придают архитектурному облику «Сенатора» выразительность и благородство. Вежливый консьерж будет встречать в парадной с авторским дизайн-проектом. Современные скоростные лифты за считанные секунды доставят вас на любой этаж, в том числе и на уровень подземного паркинга. А эксплуатируемая кровля, с доступом для всех жильцов дома, подарит уникальную возможность наслаждаться общением с друзьями и соседями с потрясающим видом на тихий центр столицы.

На благоустроенной придомовой территории расположатся детские площадки, воркаут-пространство и релакс-зоны. Кстати, переживать за то, что на территорию жилого комплекса могут попасть посторонние, вам не придется. Внутренний двор будет огорожен, закрыт для машин и защищен интеллектуальной системой безопасности. Которая предусматривает видеонаблюдение не только по периметру прилегающей территории, но и в просторной парадной и на уровне паркинга.

А возвращаясь к тому с чего начинали, нужно отметить, что жить в центре не только престижно, но и удобно. Это касается всего: банков, поликлиник, торговых центров, кафе и магазинов. Вам не придётся тратить много времени, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Можно встать попозже и спокойно приготовить себе завтрак. Чашка крепкого ароматного кофе, хрустящий тост и мягкий халат — согласитесь приятно начинать свой день в такой уютной атмосфере. Достаточно окружить себя приятными вещами, посмотреть в окно с красивым панорамным видом на любимый город и ваше утро сразу станет добрым. Живя в особом доме «Сенатор», вы можете себе позволить не торопиться, ведь отвести ребёнка в садик или школу можно за считанные минуты, а потом без проблем уехать на работу.

Да и вечером вы всегда найдёте чем заняться. Например, провести время в творческой атмосфере, посетив театр, музей, выставку или кино. И самое приятное — не нужно уходить с премьеры, не досмотрев её до конца. Можно не переживая о том, что уже поздно, аплодировать и звать артистов на бис, ведь вам до дома совсем недалеко. А после премьеры, обмениваясь впечатлениями, вы сможете завершить свой приятный вечер неспешной прогулкой по тихим аллеям, где на каждом шагу памятники архитектуры и всё дышит историей.

— На сегодняшний день покупка квартиры в особом доме «Сенатор» может быть не только приятной, но ещё и выгодной! Ведь при пакетном приобретении квартиры, паркинга и кладовки по уникальной программе «Привилегия» вы получите кешбэк до 5% от стоимости квартиры + скидку 50% на паркинг и кладовку. Размер выгоды рассчитывается индивидуально, и зависит от выбранных позиций, но на сегодняшний день ваша максимальная выгода по этому предложению может составить до 2 900 000 руб. Но стоит поторопится ведь в продаже осталось всего 12 квартир. — отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».

Покупка квартиры — это вклад в будущее вашей семьи, который окупится со временем — в такой квартире будут расти ваши дети, и сменяться поколения. А покупка комфортабельной квартиры в центе города не только повысит ваш уровень жизни и добавит вам статуса в глазах окружающих, но и на долгие годы сохранит свою ликвидность, ведь спрос на квартиры в центре многократно превышает предложение.

Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии. Узнать больше о проектах застройщика можно на сайте 1trest.ru, по телефону: 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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