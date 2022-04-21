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Два новых очага природных пожаров обнаружили в Башкирии

21 апреля 04:32
Фото: 1MI
В Бурзянском районе были ликвидированы два очага природного пожара на площади 6,6 га, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

В Башкирии за сутки было зарегистрировано еще два очага природных пожаров на общей площади 6,6 га. Как уточнили в пресс-службе МЧС, пожар были обнаружены в Бурзянском районе.

Известно, что всего с начала пожароопасного сезона возникло 4 природных пожара на общей площади 13,8 га. В ведомстве подчеркивают, что в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 14 природных пожаров на территории 21,3 га.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии с 15 апреля был объявлен пожароопасный сезон. В Минлесхозе отмечают, что по данным на 11 апреля было зафиксировано 9 термических точек на площади 171 га. К слову, первый лесной пожар был обнаружен 19 апреля в Баймакском районе, в 7 километрах от села Ишберда.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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