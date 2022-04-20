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Собак перепишут в Башкирии из-за подозрений, что на людей нападают домашние псы

20 апреля 10:33
Фото: 1MI
С инициативой в грядущие несколько месяцев переписать «собачье население» Башкирии выступила председатель общественного совета организации «За жизнь» Айсылу Гизатуллина на пресс-конференции в Башинформе 20 апреля.

Переписать общественники хотят именно домашних животных, так как в организации «За жизнь» озвучивают предположения о том, что на людей зачастую нападают именно домашние собаки, в частности те животные, которые проживают во дворах частных домов. Названы были и цифры — 68% нападений осуществляют домашние псы, таковы данные организации. Именно таких животных, которые не состоят на учете и не подлежат чипированию, нельзя идентифицировать, собственно как и найти их хозяев.

Так уже в текущем месяце организация намерена начать проведение переписи для собак, и в этом нелегком деле рассчитывает на поддержку от государства, кроме того ОО «За жизнь» планирует привлекать на эти цели спонсорскую финансовую поддержку и участвовать в конкурсах на гранты. Пока же работать участники организации «За жизнь» будут на волонтерских началах и только собирать данные о наличии собак у граждан.

Напомним, в регионе проблема агрессии от собак не нова и уже приносила максимально трагичные последствия. Так около года назад в Учалинском районе Башкирии собаки насмерть загрызли четырехлетнего ребенка. Случаи нападений собак на людей, в том числе и на детей, фиксировались не только в районах, но и в Уфе. Так в конце зимы за ребенком в Уфе бежала стая собак, но к счастью на пути мальчика встретился дворник, который отпугнул животных. Тем временем власти после подобных инцидентов напоминают гражданам телефоны службы отлова безнадзорных животных, в Уфе же была создана интерактивная карта, на которой можно в режиме реального времени указать местоположение потенциально опасных животных.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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