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Полиция Башкирии установила личность «Юрмашского голыша», бежавшего рядом с церковью

20 апреля 10:36
Фото: скриншот видео
По улицам села Русский Юрмаш в Башкирии бегал житель Иглинского района, произошло это в минувшую пятницу, пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии 20 апреля.

Mkset заинтересовался реакцией жителей села Русский Юрмаш в Уфимском районе на обнаженные пробежки мужчины и обратился в пресс-службу МВД по Башкирии для того, чтобы выяснить, поступали ли в полицию обращения от граждан.

Выяснилось, что пробежка в неглиже, которая состоялась еще в прошлую пятницу, 15 апреля, не оставила граждан равнодушными, и в полицию они таки обратились. Местный участковый оперуполномоченный установил личность любителя обнаженных пробежек — им оказался житель Иглинского района.

В отношении мужчины будет принято процессуальное решение.пресс-служба МВД по Башкирии

Однако в чем обвиняется «Юрмашский голыш», пока неизвестно.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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