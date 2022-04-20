Минеева назвала достоинства «зонтичного» механизма поручительств для МСП

В большинстве случаев предприниматели обращались в банки с целью пополнения оборотных средств. Всего бизнесмены получили 15 миллиардов рублей. При этом лидерами по числу одобренных кредитов стали следующие регионы: Новосибирская и Ростовская области, Москва, Республика Крым и Краснодарский край. «Зонтичные» поручительства больше всего были востребованы в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, а также в сфере торговли и транспортной сфере.