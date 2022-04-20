Глава Башкирии рассказал о своих планах после отставки

Напомним, что о планах после завершения карьеры озвучивал и министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Так, в декабре прошлого года стало известно, что Хажин поступил на первый курс магистратуры БГМУ по направлению клиническая психология, а после завершения карьеры министра Хажин планирует уйти «в систему здравоохранения работать психологом», а после завершения карьеры министра Хажин планирует уйти «в систему здравоохранения работать психологом».