mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава Башкирии рассказал о своих планах после отставки

20 апреля 09:59
Фото: 1MI
После завершения карьеры чиновника глава Башкирии планирует вернуться в университет. Об этом сам Радий Хабирова сообщил на встрече со студентами БашГУ.

Сегодня, 20 апреля, Радий Хабиров на встрече со студентами БашГУ рассказал о своих планах после ухода с государственной службы. Так, глава региона заявил, что «рано или поздно» завершит карьеру чиновника и не исключает возможность возвращения в университет в качестве преподавателя.

В частности, Хабиров отмечает, что после назначения на пост и. о. главы республики он планировал читать лекции для студентов БашГУ, однако из-за рабочего графика от идеи пришлось отказаться.

Напомним, что о планах после завершения карьеры озвучивал и министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Так, в декабре прошлого года стало известно, что Хажин поступил на первый курс магистратуры БГМУ по направлению клиническая психология, а после завершения карьеры министра Хажин планирует уйти «в систему здравоохранения работать психологом», а после завершения карьеры министра Хажин планирует уйти «в систему здравоохранения работать психологом».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48