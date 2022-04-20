Бизнес получил 18 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

В числе предприятий, которые воспользовались «зонтичным» поручительством в Корпорации МСП, называют «Цифровые привычки». Компания предлагает финтех-решения для бизнеса. МСП Банк выдал этой компании кредит на 10 млн руб. под поручительство КМСП на 5 млн руб. Предприятие «АлОрто» получило кредит Альфа-Банка на 6 млн руб. под поручительство в 3 млн руб. У компании есть современный протезно-ортопедический центр, который занимается созданием специализированной продукции и реабилитацией пациентов.