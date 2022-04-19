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Власти анонсировали форум пчеловодов «АпиМир» в Уфе вместо отмененной «Апимондии»

19 апреля 04:18
Фото: 1MI
Хорошую новость для пчеловодческих ассоциаций обнародовал в своем телеграм-канале 19 апреля.

Андрей Назаров сообщил хорошее известие для пчеловодов и пчеловодческих ассоциаций. Он в своем телеграм-канале анонсировал уже в грядущем сентябре проведение в Башкирии международного форума «АпиМир», осмелимся предположить, что данное мероприятие призвано заменить конгресс «Апимондия», который проводит международная федерация пчеловодческих ассоциаций. Именно он должен был состояться в Башкирии, но после начала военной спецоперации России на Украине, 7 марта стало известно о том, что руководство отказалось проводить мероприятие в Уфе.

Мы провели ряд переговоров с Минсельхозом России, и он нас поддержал в проведении такого масштабного мероприятия.Андрей Назаров

Назаров также назвал и даты проведения форума «АпиМир», пройдет он в Уфе с 8 по 10 сентября. В планах организаторов международный конгресс учёных и исследователей, а также запуск в республике лаборатории, которая будет оценивать качества мёда и пчелопродуктов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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