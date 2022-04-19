В Башкирии произошел пожар в психоневрологическом интернате

К счастью кроме пожарных никакие специалисты на месте не понадобились — горело отдельно стоящее здание, объединяющее баню и прачечную. К счастью происшествие обошлось без пострадавших, горела же кровля кирпичного здания на площади 50 квадратных метров, ее тушили 19 человек и 7 единиц техники.