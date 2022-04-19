mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уроженец Башкирии погиб в ходе спецоперации на Украине

19 апреля 14:56
Фото: Буздякский район Республики Башкортостан // vk.com
23-летний Максим Ядров скончался в ходе спецоперации на Украине. Церемония прощания состоится завтра, в селе Буздяк, сообщает администрация Буздякского района.

Стало известно о смерти еще одного уроженца Башкирии в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает администрация Буздякского района на странице в своих социальных сетях, прощание с 23-летним Максимом Ядровым состоится завтра, 20 апреля, в селе Буздяк.

По данным издания «Буздякские новости», 23 года погибшему солдату исполнилось только в начале прошлой неделе — 11 апреля. Так, после окончания школы молодой человек получал образование в Казанском высшем танковом командном училище и в 2021 году окончил заведение в звании лейтенанта.

В минувшие выходные состоялась церемония прощания с 23-летним Тимуром Нуховым, который также скончался в ходе спецоперации на Украине.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48