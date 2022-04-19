Священники будут дежурить на кладбищах два дня в Башкирии

В эти дни, по словам Жебровского, на кладбищах будут дежурить сотрудники полиции и центра общественной безопасности. Наряду с этим православные священнослужители будут дежурить на ряде кладбищ. В частности речь идёт о Северном, Южном, Сергиевском, Лопатинском, Касимовском и Дёмском кладбищах.