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Приём заявлений на выплаты на детей от 8 до 17 лет начнется в Башкирии с 1 мая

19 апреля 04:59
Фото: 1MI
О старте приёма заявок на получение выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет сообщают в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии

В Башкирии с 1 мая стартует приём заявлений на получение ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом сообщает Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Отмечается, что для получения выплат существует ряд условий: у ребёнка обязательно должно быть российское гражданство, ребёнок должен проживать на территории РФ, семейный доход не должен превышать величину прожиточного минимума, установленного в республике.

Напомним, в республике прожиточный минимум в 2022 году составляет 11 099 рублей. Также ранее Mkset публиковал памятку о том, какие пособия могут получить жители республики в 2022 году.

Также ранее Mkset сообщал, что жительнице Уфы отказали в выплате пособия ввиду того, что у женщины «отсутствует» прописка. Женщина, которая родилась и прожила всю жизнь в Башкирии обратилась с жалобой на то, что при оформлении заявки на пособие компетентные службы не нашли её данные в системе.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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