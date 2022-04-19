Приём заявлений на выплаты на детей от 8 до 17 лет начнется в Башкирии с 1 мая

Также ранее Mkset сообщал, что жительнице Уфы отказали в выплате пособия ввиду того, что у женщины «отсутствует» прописка. Женщина, которая родилась и прожила всю жизнь в Башкирии обратилась с жалобой на то, что при оформлении заявки на пособие компетентные службы не нашли её данные в системе.