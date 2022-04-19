Глава Башкирии подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 8 до 17 лет

В документе сообщается, что на пособия могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Так, сумма выплат будет составлять 50% от детского прожиточного минимума — 5 339 рублей. В случае, если указанная сумма не превышает прожиточный минимум, то выплаты могут быть увеличены на 75% или на 100%, в зависимости от доходов семьи. Отметим, величина прожиточного минимума на детей в Башкирии составляет 10 679 рублей, а для взрослых трудоспособных граждан — 12 тысяч рублей.