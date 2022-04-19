Экс-чиновника Минземимущества в Иглинском районе приговорили к 3,6 годам колонии

В пресс-службе ведомства рассказали о вынесенном судом приговоре экс-начальнику отдела Комитета по управлению собственностью Иглинского района, которого судили за превышение должностных полномочий, а превысил он их распоряжаясь казенной землей.
Экс-чиновник минземимущества по Иглинскому району Виталий Карпов по мнению следствия и суда в конце 2017 года заключил договоры аренды на земли площадью более 46 гектаров в Иглинском районе. Предполагалось, что их застроит жильем ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ», но в документах была предусмотрена лазейка — в договорах была предусмотрена возможность передачи прав и обязанностей третьим лицам.
Затем Карпов разрешил ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ» оформить переуступку прав и обязанностей по договору физлицам. Так буквально одним росчерком пера чиновника из муниципальной собственности исчезли 25 земельных участков на сумму 8,6 млн рублей.
Между делом Карпов еще и предоставил Дачному некоммерческому товариществу «СОСНОВЫЙ БОР» земельный участок в 50 гектаров по цене 15 миллионов рублей. земля эта располагалась в Акбердинском сельсовете.
Но и на этом «дела» уже экс-чиновника не закончились, в следующем 2018 году он продал, без законных на то оснований, муниципальный участок земли размером 9,6 гектаров бизнесмену, который этот участок арендовал, хотя раньше предпринимателю в продаже земли отказывали.
Несмотря на то, что суд счел бывшего госслужащего виновным, сам он вины своей не признал, кроме того сообщается и о том, что на принадлежащую ему недвижимость был наложен арест. Суд же взыскал с Карпова 11,5 миллиона рублей ущерба, который экс-чиновнику надлежит выплатить муниципалитету. Помимо самого Карпова «досталось”и минземимущества, следователь вынес в его адрес представление устранить обстоятельства, которые способствовали преступлениям Карпова и соблюдать антикоррупционное законодательство.