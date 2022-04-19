Держали взаперти и унижали: создатель ребцентра в Башкирии издевался над постояльцами

Как сообщал Mkset, ранее экс-пациентка центра лечения алкоголизма и наркомании «Здоровая жизнь» Гульнара Бондаренко в эфире телеканала «РЕН ТВ» рассказала, что ее «избивали палкой, не давали связаться с родственниками, отобрав телефон, а также применяли к ней пытки». После этого представители компании предъявили иск к «РЕН ТВ», а также экс-пациентке за нанесение вреда деловой репутации. Иск медучреждения не был удовлетворен, апелляционная жалоба также оставлена без внимания. В настоящее время рассматривается кассационная жалоба реацентра.