Жителя Нефтекамска, который планировал поджог мэрии, приговорили к 13 годам колонии

Напомним, Эрнеста Шамсиярова задержали еще в августе 2020 года по подозрению в подготовке поджога мэрии города и здания «БашРТС-Нефтекамск» при помощи «коктейля Молотова». По версии следствия, умысел у мужчины возник после потери постоянного источника дохода. Так, предполагается, что цель планируемой акции заключалась в «дестабилизации деятельности органов власти». Как сообщали в региональном Следкоме, к протесту Шамсияров открыто призывал в интернете. Так, окончательное обвинение мужчине было предъявлено только летом 2021 года.