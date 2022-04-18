В Уфе пройдет благотворительный рок-концерт в поддержку подопечных Уфимского хосписа

Напомним, строительство первого в регионе стационара для детей и взрослых с неизлечимыми заболеваниями ведется в Уфе за ТРЦ «Мега». В нем предусмотрено 60 койко-мест, а также 6 выездных бригад. Строительство ведется полностью на благотворительные пожертвования, застройщиком является АО «СЗ ИСК г. Уфы». С 2019 года организация «Уфимский хоспис» помогает своим подопечным в выездном формате.