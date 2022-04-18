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В Стерлитамаке ветераны пришли в детсад и показали детям макеты оружия армии России

18 апреля 05:35
Фото: https://vk.com/oo_nabat_str
Беседу по военно-патриотическому воспитанию с дошкольниками и демонстрацию оружия провели участники общественной организации «Набат», о чем рассказали в соцсети 14 апреля.

Мужчины в камуфляже и с макетами оружия, которое используется армией России, пришли в Стерлитамакский детский сад № 19. Участники общественной организации «Набат», ветеранской организации «Союз участников вооруженного конфликта в Чеченской Республике» посетили воспитанников дошкольного учреждения с беседой «по военно-патриотическому воспитанию».

Фото: https://vk.com/oo_nabat_str

На фото, опубликованных в сообществе общественной организации «Набат» в соцсети дети изучают макеты оружия, демонстрируют свою физическую подготовку и слушают рассказы мужчин, однако о чем были эти рассказы — неизвестно.

Напомним, что уроки патриотического воспитания активно стали проводиться и в Башкирии и по всей России после начала военной спецоперации на Украине в феврале. Но ранее подобные мероприятия проводились в основном для школьников среднего и старшего звена, а в Минобре Mkset поясняли, что проводятся они для того, чтобы школьники, которые «не способны отличить проверенные источники информации от рекомендуемых ему соцсетями рекламных постов с дезинформацией, которые заполонили трафик» нашли ответы на свои вопросы. Уточнялось и то, что проводили такие уроки педагоги, психологи и учителя истории.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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