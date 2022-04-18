В Стерлитамаке ветераны пришли в детсад и показали детям макеты оружия армии России

Напомним, что уроки патриотического воспитания активно стали проводиться и в Башкирии и по всей России после начала военной спецоперации на Украине в феврале. Но ранее подобные мероприятия проводились в основном для школьников среднего и старшего звена, а в Минобре Mkset поясняли, что проводятся они для того, чтобы школьники, которые «не способны отличить проверенные источники информации от рекомендуемых ему соцсетями рекламных постов с дезинформацией, которые заполонили трафик» нашли ответы на свои вопросы. Уточнялось и то, что проводили такие уроки педагоги, психологи и учителя истории.