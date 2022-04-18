В РФ на особо охраняемых зонах появятся новые объекты экотуризма

Новый курорт будет включать в себя пять подъемников, 30 километров горнолыжных трасс и гостиницу на тысячу номеров. Этот курорт войдет в проект «Туризм.РФ» по созданию сети курортных объектов в России. Проект госкорпорации предполагает строительство курорта «Лаго-Наки» в Республике Адыгея и еще 10 новых объектов в Костромской, Свердловской и Омской областях и Республике Карелия.