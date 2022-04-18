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В Минэкологии Башкирии прокомментировали массовую гибель рыбы на озере Таштуй

18 апреля 05:02
Фото: пресс-служба минэкологии Башкирии
Известно, что источники загрязнения не выявлены, сообщили Mkset в ведомстве 18 апреля.

Как ранее сообщал Mkset, жители Башкирии сняли на видео берег озера Таштуй в одноименной деревне, который покрыт мертвой рыбой, как мелкой так и крупной, кроме рыбы на берегу находилась и мертвая выдра.

Известно, что специалист выехал на место событий и увидел мертвую рыбу на берегу своими глазами. Приложили в ведомстве и фотографии того, что он увидел на берегу озера. Однако по данным пресс-службы министерства при обследовании не были выявлены источники, которые могли были загрязнять озеро.

В месте гибели рыбы осуществляется отбор пробы для определения качества природной воды.пресс-служба Минэкологии Башкирии

Также в пресс-службе министерства экологии Башкирии сообщили о том, что материалы по ситуации в скором времени отправятся в Росрыболовство, а именно в его Средневолжское территориальное управление.

Уточнили в ведомстве и то, что позже будут известны и результаты анализов проб воды. Mkset следит за развитием событий.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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