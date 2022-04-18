В Минэкологии Башкирии прокомментировали массовую гибель рыбы на озере Таштуй

Известно, что специалист выехал на место событий и увидел мертвую рыбу на берегу своими глазами. Приложили в ведомстве и фотографии того, что он увидел на берегу озера. Однако по данным пресс-службы министерства при обследовании не были выявлены источники, которые могли были загрязнять озеро.