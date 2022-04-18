Пропаганда, ментальность и отказ от личных интересов: почему растет доверие к власти

ВЦИОМ продолжает фиксировать рост поддержки президента России и политики руководства страны. Так, за наделю с 4 по 10 апреля, показатель одобрения деятельности Владимира Путина вырос еще на 0,7 процентных пункта и достиг 79,6%. Работу Кабмина положительно оценили 55,1% опрошенных (плюс 2,7 процентных пункта за неделю), а премьер-министра — 55% (плюс 1,7 процентных пункта). На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину утвердительно ответили 81,6% (за неделю показатель не изменился). Рост доверия фиксируют и независимые от государства исследовательские организации.
Политолог Николай Евдокимов между тем отмечает, что в текущих условиях ограничения оборота информации и "борьбы с фейками" необходимо относиться к соцопросам с известной долей скепсиса.
«Любой социолог скажет, что в такой ситуации огромное число людей дают социально одобряемые ответы — те, которых от них ожидают. В этих условиях — тем более когда есть реальный риск получить как минимум штраф, а в некоторых случаях и уголовное преследование — люди опасаются давать ответы, которые не совпадают с официальной точкой зрения. С другой стороны, наверное, действительно, большинство населения поддерживает происходящее», — прокомментировал он Mkset.
Первая из причин, почему это происходит — серьезный пропагандистский напор государственных СМИ. Информационно специальная военная операция готовилась на протяжении последних восьми лет, когда началась работа с общественным мнением, отмечает политолог.
Сформировать положительную оценку деятельности правительства помогает и традиционный для российской политической культуры этатизм — идеология, абсолютизирующая роль государства. Так называемые западные ценности — свободы, индивидуализма — в нашей стране приживаются слабо, а государство и его цели рассматривается как высшая ценность.
«Люди готовы жертвовать личными интересами, в какой-то степени даже своими детьми ради достижения тех целей, которые, как им кажется, должны быть государственными», — отмечает Евдокимов.
Спецоперация, которую Россия проводит на Украине, введение санкций и другие ее последствия, приведут к нарастанию экономического кризиса в нашей стране. Тяжесть негативных явлений будет зависеть от того, как будут развиваться вышеуказанные события.
«Значительная часть людей не проводит прямую корреляцию между спецоперацией и своим экономическим положением. То есть они понимают, что эти вещи связаны, но считают, что если изменения и будут, то не глобальные», — добавил он.
Николай Евдокимов объясняет такое поведение защитной реакцией: в последние 30 лет в России формировалось общество потребления, которому трудно будет отказаться от привычного образа жизни. Большинство таких людей не готовы к переменам и отрицают их.
«Есть еще один момент. Несмотря на то, что в российском политическом сознании очень глубоко укоренены отсылки к Великой Отечественной войне, без войны живет уже третье-четвертое поколения. Реального понимания, что такое военные действия, в сознании людей нет. По мнению некоторых социальных психологов, политических психологов, спустя два-три поколения у людей пропадает страх большой войны и растут милитаристские настроения», — отмечает он.
Политолог напоминает, что тезис Карла Маркса о том, что бытие определяет сознание, «никто не отменял». Общественное сознание очень динамично и то, каким оно будет, во многом зависит от мер господдержки.
«В условиях консолидации и монополизации информационного поля властям требуется демонстрация монолитной поддержки принимаемых решений, исходя из этого формируется общественное мнение. В условиях информационных вбросов всех сторон конфликта, граждане предпочитают дистанцироваться от абстрактной информационной повестки, либо больше доверять официальной точки зрения — такая позиция более комфортна и компромиссна для человеческого сознания. Сформированная картина строится преимущественно на оперативной информации, апеллирует к эмоциям и не настроена на осмысление. Эмоциональные порывы радости или негодования, конечно, не показательны, но в моменте достигают желаемого эффекта поддержки», — объясняет политолог Арсен Шаяхметов.
При этом, отмечает он, социологи часто работают с конкретными группами респондентов, получая от них схожие данные по уровню настроений. А задавая вопросы об идеологической поддержке — часто обходят моментов, касающихся более тревожных для граждан тематик, связанных с ростом цен или снижением качества жизни.
В таких условиях опросы не могут дать осязаемые данные по политической платформе респондентов — социально-экономическая обстановка стремительно меняется, как и настроения граждан. Полученные данные подвержены массивному блоку деформаций, а потому достаточно вариативны, констатирует Арсен Шаяхметов.
Профессор, заведующий кафедрой социальных и политических коммуникаций УГНТУ Эдуард Гареев считает, что в ближайшее время поддержка руководства России со стороны граждан продолжится. Введенные коллективным Западом санкции привели к «разброду» в самих странах-инициаторах ограничений. В России же они привели к обратному эффекту — консолидации в обществе. Он связывает это с особой российской ментальностью.
«Когда мы попадаем в сложные обстоятельства, вызванные внешнеполитическими действиями наших „друзей“, у нас наоборот происходит сплочение, мы забываем о внутренних проблемах, откладывая их решение на потом. Мы будем консолидироваться. Это российская ментальность, отличающая нашу страну от всех других стран. Этот государственный образ и образ мыслей критикует запад. Есть термин в политологии — подданническая культура. Но не важно, какая она по характеру, если это помогало нам на протяжении тысячелетий выживать и быть успешными», — прокомментировал он.
Политолог отмечает, что в ближайшее время руководству России предстоит сделать то, чем она долгое время (в отличие от Украины) не занималась — создать идеологию, вокруг которой можно будет мобилизовать людей.
«Путин стоит перед выбором. Нужно принять решение: идти дальше по пути либерализации, леволиберальными или праволиберальными кругами либо переориентироваться на социалистический лагерь, другую идеологию», — сказал он.
Переходный период — отказ от импорта и создание собственных производств — потребует двух-трехлетнего переходного этапа, однако политолог дает оптимистичный прогноз по поводу будущего.
«Во что превратили гражданскую авиацию? Мы летаем только на Boeing и Airbus. И, к сожалению, даже руководитель страны не хочет назвать ФИО тех лиц, которые мешали этому процессу (развитию собственного производства), ведь на этом же настаивали конкретные люди — им выгоднее было заказать там, поскольку можно было бы сделать откат и оставить это за рубежом. Наложение санкций заставляет наше руководство переориентироваться, теперь нас ломают о колено. Но мы 70 лет жили в условиях железного занавеса и доказали, что можем двигаться вперед. Это означает строительство новых заводов, подготовка рабочей силы», — говорит Эдуард Гареев.
Председатель Башкирского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Альберт Шагимуратов отмечает, что рейтинг улучшился и у лидера республики. На это повлияла отправка гуманитарных конвоев на Донбасс, принятый по инициативе Радий Хабирова закон о материальной помощи семьям погибших и его личное участие в прощании с военнослужащими.
Руководитель РОО «Морское собрание РБ» Юлай Муратов считает, что западная идеология за 30 лет после распада СССР не прижалась в России. Патриотизм жители страны, по его мнению, демонстрируют и в качестве поддержки ее лидера.
Ректор Института развития образования РБ Азат Янгиров отмечает и еще одну важную роль республиканского руководства: выполнение текущих задач по развитию региона: строительству дорог, благоустройству городов и сел, а также поддержке бизнеса. Он отмечает, что правительству пригодится пандемийный опыт работы в сложных условиях при ограниченных ресурсах. Новые вызовы еще только развертываются, указывает он.