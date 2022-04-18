Пропаганда, ментальность и отказ от личных интересов: почему растет доверие к власти

«Во что превратили гражданскую авиацию? Мы летаем только на Boeing и Airbus. И, к сожалению, даже руководитель страны не хочет назвать ФИО тех лиц, которые мешали этому процессу (развитию собственного производства), ведь на этом же настаивали конкретные люди — им выгоднее было заказать там, поскольку можно было бы сделать откат и оставить это за рубежом. Наложение санкций заставляет наше руководство переориентироваться, теперь нас ломают о колено. Но мы 70 лет жили в условиях железного занавеса и доказали, что можем двигаться вперед. Это означает строительство новых заводов, подготовка рабочей силы», — говорит Эдуард Гареев.