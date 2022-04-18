Петр Белый предложил усовершенствовать работу российского патентного ведомства

Председатель совета директоров фармацевтической компании “Промомед” обозначил необходимость пересмотра подходов к экспертизе патентных заявок на изобретения в части увеличения объема охраны от конкретной формулы лекарства до ее вариабельности. По его мнению, эта мера даст российским изобретателям лекарственных препаратов гарантию возврата финансовых вложений и выбор наиболее удачного продукта для вывода на рынок.