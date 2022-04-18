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Назвавший жителя «экскрементом» мэр Сибая Рустем Афзалов ушел в отставку

18 апреля 06:05
Фото: соцсети
Он получил должность в правительстве Башкирии, какой именно пост займет экс-мэр, пока неизвестно.

Обязанности мэра Сибая будет исполнять его заместитель Гузель Ишемгулова.

Рустему Афзалову в марте исполнилось 45 лет. Кресло главы Сибая занимает с 2017 года. С конца 2018 года в городе тлела руда в местном карьере. Это стало причиной загрязнения воздуха. Местные жалобы направляли многочисленные жалобы в республиканские и федеральные ведомства. В феврале Рустем Афзалов раскритиковал граждан за очередную протестную акцию. При этом организатора он назвал «козлом» и «экскрементом» (при этом, мэр, вероятно, оговорился и имел в виду «экстремиста»).

Жители города потребовали от Афзалова извинений. На встрече с горожанами он сделал это в своеобразной форме. Позже за сибайского мэра извинился глава республики Радий Хабиров, указавший на то, что Афзалов совершил «очень серьезную ошибку», а его извинения были «невнятными». Несмотря ни на что в апреле 2019 года мэр Сибая получил из рук главы региона орден Салавата Юлаева за работу в сложных условиях во время ликвидации очагов тления в рудном карьере.

В марте 2022 года, поздравляя на оперативном совещании в правительстве мэра Сибая, Радий Хабиров посоветовал ему учить русский язык.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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