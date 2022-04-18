Назвавший жителя «экскрементом» мэр Сибая Рустем Афзалов ушел в отставку

Жители города потребовали от Афзалова извинений. На встрече с горожанами он сделал это в своеобразной форме. Позже за сибайского мэра извинился глава республики Радий Хабиров, указавший на то, что Афзалов совершил «очень серьезную ошибку», а его извинения были «невнятными». Несмотря ни на что в апреле 2019 года мэр Сибая получил из рук главы региона орден Салавата Юлаева за работу в сложных условиях во время ликвидации очагов тления в рудном карьере.