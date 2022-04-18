«Надо приучать»: Хабиров поручил поднимать флаги в школах Башкирии

Правительство России не так давно, а именно 13 апреля заявило о намерении обеспечить все школы страны государственной символикой, а конкретно флагами. Делать это собираются в рамках национального проекта «Образование». Мало того, тогда же, 13 апреля было подписано и соответствующее постановление.