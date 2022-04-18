Глава Башкирии признался, что мечтает сделать ночью в лесу вместе с чиновниками

Выслушав практически все доклады с сегодняшней крайне яркой и богатой на новости оперативке в правительстве региона Радий Хабиров начал обсуждать и ближайшие планы. Перед этим он похвалил музей Шульган-таш. В частности он уточнил, что уже в скором времени собирается наведаться в Бурзянский район, до конца апреля, и посмотреть музей и провести совещание.