mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава Башкирии признался, что мечтает сделать ночью в лесу вместе с чиновниками

18 апреля 09:56
Фото: 1MI
Глава Башкирии напомнил чиновникам об их общей мечте, реализовать которую нужно ночью в лесу, озвучил ее он на оперативке в правительстве Башкирии 18 апреля.

Выслушав практически все доклады с сегодняшней крайне яркой и богатой на новости оперативке в правительстве региона Радий Хабиров начал обсуждать и ближайшие планы. Перед этим он похвалил музей Шульган-таш. В частности он уточнил, что уже в скором времени собирается наведаться в Бурзянский район, до конца апреля, и посмотреть музей и провести совещание.

Также обозначил Хабиров и то, что между 20 мая и 1 июня планирует провести в Бурзянском районе большое действо, приуроченное к открытию музея.

Помните, наша с вами мечта – ночь, лес и симфонический оркестр нашей республики играет замечательные мелодии.Радий Хабиров

В ответ главе республики чиновники ответили коротко и ясно – “работаем”

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48