mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии прокуратура проводит проверку ДТП с автобусом, где пострадали 12 человек

17 апреля 18:12
Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
В аварии в Аургазинском районе Башкирии пострадали 12 человек, троим понадобилась госпитализация, об этом сообщает пресс-служба МЧС республики

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту ДТП в Аургазинском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента, а также проверит, как обеспечивается выполнения требований безопасности со стороны перевозчика.

Напомним, авария с участием пассажирского автобуса произошла 17 апреля около 18:30 часов вечера на 83 километре автодороги Уфа-Оренбург. По предварительным данным, тогда с места происшествия были госпитализированы трое людей. Согласно данным МЧС республики в аварии пострадало 12 человек, троим из которых потребовалась госпитализация.

Одной из наиболее вероятных причин произошедшего называют лопнувшее колесо автобуса.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48