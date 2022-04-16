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В ходе спецоперации на Украине погиб 23-летний уроженец Башкирии

16 апреля 05:58
Траурная церемония по Тимуру Нухову, который погиб на Украине во время спецоперации, состоится сегодня в Балтачевском районе, сообщил глава района Ильгиз Субушев.

Сегодня 16 апреля, состоится траурная церемония прощения с Тимуром Нуховым, который погиб на Украине в ходе спецоперации.

Как сообщает глава Балтачевского района Ильгиз Субушев, похороны состоятся в родной деревне погибшего — Ташли-Елга. В 11 утра в Дворце культуры села Старобалтачево состоится сама церемония прощания.

Известно, что Тимур Нухов отправился на служба в армию в 2018 году после окончания колледжа, а после срочной службы заключил контракт. Молодой человек посмертно награждён Орденом Мужества.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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