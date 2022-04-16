В ходе спецоперации на Украине погиб 23-летний уроженец Башкирии

Сегодня 16 апреля, состоится траурная церемония прощения с Тимуром Нуховым, который погиб на Украине в ходе спецоперации.
Как сообщает глава Балтачевского района Ильгиз Субушев, похороны состоятся в родной деревне погибшего — Ташли-Елга. В 11 утра в Дворце культуры села Старобалтачево состоится сама церемония прощания.
Известно, что Тимур Нухов отправился на служба в армию в 2018 году после окончания колледжа, а после срочной службы заключил контракт. Молодой человек посмертно награждён Орденом Мужества.